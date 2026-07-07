POL-BOR: Rhede - Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Kettelerstraße;
Tatzeit: zwischen 05.07.2026, 18.45 Uhr und 06.07.2026, 10.45 Uhr;
In das Gerätehaus einer Feuerwehr eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Rhede. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Kettelerstraße und entwendeten ein technisches Gerät. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell