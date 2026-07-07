Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw mutwillig zerkratzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Petersfeldstraße;

Tatzeit: zwischen 05.07.2026, 16.55 Uhr und 06.07.2026, 08.15 Uhr;

Ein Auto stark beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen an der Petersfeldstraße. Dort stand der Skoda Fabia, als der Unbekannte die Beifahrertür zerkratzte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat verdächtige Feststellungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

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