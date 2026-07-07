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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Einbruch in Einfamilienhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken-Marbeck, An der Ölmühle;

Tatzeit: zwischen 02.07.2026, 16.00 Uhr und 06.07.2026, 15.15 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter An der Ölmühle in Borken-Marbeck. Zwischen Donnerstag- und Montagnachmittag verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räume und Schränke. Ob die Einbrecher Beute machten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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