Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Dieb montiert Rohr von Haus ab

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: zwischen 03.07.2026, 16.00 Uhr und 06.07.2026, 15.25 Uhr;

Ein zwei bis drei Meter langes Fallrohr aus Kupfer gestohlen hat ein Unbekannter zwischen Freitag- und Montagnachmittag in Bocholt. Die Tat ereignete sich auf einem Grundstück an der Münsterstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

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