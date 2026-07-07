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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Dieb montiert Rohr von Haus ab

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: zwischen 03.07.2026, 16.00 Uhr und 06.07.2026, 15.25 Uhr;

Ein zwei bis drei Meter langes Fallrohr aus Kupfer gestohlen hat ein Unbekannter zwischen Freitag- und Montagnachmittag in Bocholt. Die Tat ereignete sich auf einem Grundstück an der Münsterstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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