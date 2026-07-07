POL-BOR: Bocholt - Dieb montiert Rohr von Haus ab
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Münsterstraße;
Tatzeit: zwischen 03.07.2026, 16.00 Uhr und 06.07.2026, 15.25 Uhr;
Ein zwei bis drei Meter langes Fallrohr aus Kupfer gestohlen hat ein Unbekannter zwischen Freitag- und Montagnachmittag in Bocholt. Die Tat ereignete sich auf einem Grundstück an der Münsterstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
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