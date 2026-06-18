LPI-SHL: Diesel aus Kettenbagger gestohlen
Herpf (ots)
In der Zeit von Dienstag, 17:30 Uhr, bis Mittwochmorgen machten sich unbekannte Täter an einem Kettenbagger zu schaffen, der auf einer Baustelle zwischen Herpf und Stepfershausen abgestellt war. Die Unbekannten öffneten gewaltsam den Tankdeckel und zapften ca. 150 Liter Diesel ab. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0150431/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
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