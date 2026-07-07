POL-BOR: Vollsperrung der L582 - Aufhebung

Legden (ots) - Der Polizeieinsatz im Bereich Legden-Asbeck dauert an. Einsatzanlass war eine männliche Person, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung hatte sich der Mann allein in eine Wohnung zurückgezogen und dort verbarrikadiert. Eine Eigengefährdung konnte nicht ausgeschlossen werden. Da Hinweise auf ...

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