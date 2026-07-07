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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt
Isselburg
Rhede: Einladung zum Seniorenradeln

POL-BOR: Bocholt / Isselburg / Rhede: Einladung zum Seniorenradeln
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Bocholt / Isselburg / Rhede (ots)

Der Kreis Borken und die Kreispolizei Borken laden erneut zum "Seniorenradeln" ein. Die Touren finden am Montag, 13. Juli 2026, in Bocholt, am Mittwoch, 15. Juli 2026, in Isselburg sowie am Freitag, 17. Juli 2026, in Rhede statt.

Das Angebot richtet sich insbesondere an ältere Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit dem Fahrrad oder Pedelec sicher und entspannt unterwegs bleiben möchten.

Während der begleiteten Tour geben Fachleute praktische Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Dabei geht es unter anderem um das richtige Verhalten an Kreuzungen und Kreisverkehren, die sichere Nutzung von Radwegen sowie um Helm, Beleuchtung und die passende Ausstattung des Fahrrads. Die Gruppen sind bewusst klein und auf maximal zwölf Teilnehmende begrenzt. So bleibt ausreichend Zeit für Fragen und individuelle Hinweise. Ziel der Aktion ist es, die Sicherheit und Fahrfreude im Alter zu fördern.

Interessierte Seniorinnen und Senioren können sich telefonisch unter 02861 / 900-6161 anmelden. Ein Anrufbeantworter nimmt die Kontaktdaten entgegen; die Teilnehmenden werden anschließend zurückgerufen. Weitere Informationen sowie eine Übersicht aller Termine gibt es unter: www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6204181.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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