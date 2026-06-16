Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Nach Unfall weitergefahren

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Nettelhoff;

Unfallzeit: zwischen 13.06.2026, 18.30 Uhr und 14.06.2026, 13.00 Uhr;

Einen Ford Focus beschädigt und davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Raesfeld. Der Wagen stand zwischen Samstagabend und Sonntagmittag an der Straße Nettelhoff. Der Unbekannte beschädigte den Wagen an der vorderen Stoßstange. Er entfernte sich daraufhin vom Unfallort.

Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

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