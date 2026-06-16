POL-BOR: Bocholt - Unbekannter schlägt Autoscheibe ein
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Fichtenweg;
Tatzeit: 15.06.2026, zwischen 13.30 Uhr und 13.33 Uhr;
Eine eingeschlagene Seitenscheibe an seinem Pkw feststellen musste ein Mann am Montagmittag in Bocholt. Nach eigenen Angaben parkte der Bocholter seinen Jeep um 13.30 Uhr am Straßenrand am Fichtenweg. Als er ein paar Minuten später zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er die eingeschlagene Fensterscheibe an der Beifahrerseite fest.
Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich Fichtenweg machen? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
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