PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Polizei kontrolliert Fatbikes

POL-BOR: Gronau - Polizei kontrolliert Fatbikes
  • Bild-Infos
  • Download

Gronau (ots)

Fünf Sicherstellungen und mehrere Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis - so lautet ein Teil des Ergebnisses einer Fatbike-Kontrollaktion der Polizeiwache Gronau.

Der Hintergrund: Fatbikes sind vielerorts längst fester Bestandteil im Straßenverkehr - so auch im Kreis Borken. Gleichzeitig beschäftigen die Fahrzeuge aufgrund von Verkehrsunfällen und technischen Manipulationen immer wieder die Polizei. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und über die geltenden Vorschriften aufzuklären, führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Gronau gemeinsam mit dem Ordnungsamt Gronau am vergangenen Donnerstag die Kontrollaktion durch.

Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der technischen Veränderung der Fahrzeuge. Wichtig zu wissen: Sind diese mit maximal 25 km/h unterwegs und deren Motorunterstützung setzt auch nur durch Treten ein, gelten sie als normale Pedelecs. Allerdings tauchen auch immer wieder Bikes auf, die durch eine Veränderung sogar deutlich höhere Geschwindigkeiten als 25 km/h erreichen können. In diesen Fällen ist zusätzlich zu einer Versicherung auch eine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich. Diese Fatbikes müssen mit einem linken Außenspiegel ausgestattet sein und es darf mit ihnen ausschließlich die Straße und nicht der Radweg genutzt werden. In diesen Fällen ist nicht zu vergessen: Es gilt eine Helmpflicht!

Die Kontrollen fanden vermehrt vor Schulen und in der Gronauer Innenstadt statt. Neben der Ahndung von Verkehrsverstößen lag ein Augenmerk auf dem persönlichen Kontakt zu der Gruppe der Verkehrsteilnehmer. Insgesamt stellten die Beamten fünf Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. Darüber hinaus fertigten sie mehrere Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. In dem Zusammenhang stellten die Polizisten die fünf Fatbikes sicher.

Der Bürgermeister der Stadt Gronau, Jörg von Borczyskowski, besuchte ebenfalls die eingesetzten Beamten und bedankte sich für das Ergebnis und die gezeigte Bereitschaft.

Die Kontrollen in diesem Bereich werden fortgesetzt - auch hinsichtlich aller potentiell manipulierten Zweiräder. Dabei soll zukünftig auch ein neuer Rollenprüfstand zum Einsatz kommen, mit dem sich technische Veränderungen an Pedelecs, E-Bikes, E-Scootern und Fatbikes feststellen lassen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 15:08

    POL-BOR: Gronau - Tankstellenüberdachung beschädigt und geflüchtet

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Nienborger Straße; Unfallzeit: zwischen 13.06.2026, 14.00 Uhr und 15.06.2026, 09.45 Uhr; Das Dach einer Tankstelle beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Gronau. Nach Angaben des Zeugen ereignete sich der Verkehrsunfall in der Zeit zwischen 13.06.2026, 14.00 Uhr und 15.06.2026, 09.45 Uhr. Der Flüchtige entfernte ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 15:07

    POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Frachtdiebe am Rastplatz - Zeugen gesucht

    Gescher (ots) - Tatort: A31, Rastplatz Hochmoor, Fahrtrichtung Emden; Tatzeit: zwischen 14.06.2026 19.00 Uhr und 15.06.2026 08.10 Uhr; Aus mehreren Aufliegern Ware entwendet haben bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der A31 in Gescher-Hochmoor. Die Tat ereignete sich zwischen dem 14.06.2026 19.00 Uhr und dem 15.06.2026 08.10 Uhr. Zu der Zeit standen die ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 15:05

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Gasthausplatz - Polizei sucht Verursacher

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Gasthausplatz; Unfallzeit 09.06.2026, 18.55 Uhr, 20.45 Uhr; Einen grauen Seat angefahren hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag den 09.06.2026. Das Fahrzeug stand zwischen 18.55 Uhr und 20.45 Uhr am Gasthausplatz in Bocholt in Höhe von dem dortigen Küchenstudio. Der Verursacher beschädigte das Fahrzeug am hinteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren