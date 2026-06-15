Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Polizei kontrolliert Fatbikes

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Gronau (ots)

Fünf Sicherstellungen und mehrere Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis - so lautet ein Teil des Ergebnisses einer Fatbike-Kontrollaktion der Polizeiwache Gronau.

Der Hintergrund: Fatbikes sind vielerorts längst fester Bestandteil im Straßenverkehr - so auch im Kreis Borken. Gleichzeitig beschäftigen die Fahrzeuge aufgrund von Verkehrsunfällen und technischen Manipulationen immer wieder die Polizei. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und über die geltenden Vorschriften aufzuklären, führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Gronau gemeinsam mit dem Ordnungsamt Gronau am vergangenen Donnerstag die Kontrollaktion durch.

Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der technischen Veränderung der Fahrzeuge. Wichtig zu wissen: Sind diese mit maximal 25 km/h unterwegs und deren Motorunterstützung setzt auch nur durch Treten ein, gelten sie als normale Pedelecs. Allerdings tauchen auch immer wieder Bikes auf, die durch eine Veränderung sogar deutlich höhere Geschwindigkeiten als 25 km/h erreichen können. In diesen Fällen ist zusätzlich zu einer Versicherung auch eine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich. Diese Fatbikes müssen mit einem linken Außenspiegel ausgestattet sein und es darf mit ihnen ausschließlich die Straße und nicht der Radweg genutzt werden. In diesen Fällen ist nicht zu vergessen: Es gilt eine Helmpflicht!

Die Kontrollen fanden vermehrt vor Schulen und in der Gronauer Innenstadt statt. Neben der Ahndung von Verkehrsverstößen lag ein Augenmerk auf dem persönlichen Kontakt zu der Gruppe der Verkehrsteilnehmer. Insgesamt stellten die Beamten fünf Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. Darüber hinaus fertigten sie mehrere Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. In dem Zusammenhang stellten die Polizisten die fünf Fatbikes sicher.

Der Bürgermeister der Stadt Gronau, Jörg von Borczyskowski, besuchte ebenfalls die eingesetzten Beamten und bedankte sich für das Ergebnis und die gezeigte Bereitschaft.

Die Kontrollen in diesem Bereich werden fortgesetzt - auch hinsichtlich aller potentiell manipulierten Zweiräder. Dabei soll zukünftig auch ein neuer Rollenprüfstand zum Einsatz kommen, mit dem sich technische Veränderungen an Pedelecs, E-Bikes, E-Scootern und Fatbikes feststellen lassen. (jh)

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