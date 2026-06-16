POL-BOR: Nachtragsmeldung: Borken - Alleinunfall auf der Hansestraße
Autofahrerin verstorben
Borken (ots)
In Borken kam es am 12. Juni 2026 auf der Hansestraße zu einem Alleinunfall (Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6293378).
Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist die 86-Jährige am 14. Juni verstorben.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell