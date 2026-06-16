PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung: Borken - Alleinunfall auf der Hansestraße
Autofahrerin verstorben

Borken (ots)

In Borken kam es am 12. Juni 2026 auf der Hansestraße zu einem Alleinunfall (Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6293378).

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist die 86-Jährige am 14. Juni verstorben.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 15:08

    POL-BOR: Gronau - Tankstellenüberdachung beschädigt und geflüchtet

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Nienborger Straße; Unfallzeit: zwischen 13.06.2026, 14.00 Uhr und 15.06.2026, 09.45 Uhr; Das Dach einer Tankstelle beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Gronau. Nach Angaben des Zeugen ereignete sich der Verkehrsunfall in der Zeit zwischen 13.06.2026, 14.00 Uhr und 15.06.2026, 09.45 Uhr. Der Flüchtige entfernte ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 15:07

    POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Frachtdiebe am Rastplatz - Zeugen gesucht

    Gescher (ots) - Tatort: A31, Rastplatz Hochmoor, Fahrtrichtung Emden; Tatzeit: zwischen 14.06.2026 19.00 Uhr und 15.06.2026 08.10 Uhr; Aus mehreren Aufliegern Ware entwendet haben bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der A31 in Gescher-Hochmoor. Die Tat ereignete sich zwischen dem 14.06.2026 19.00 Uhr und dem 15.06.2026 08.10 Uhr. Zu der Zeit standen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren