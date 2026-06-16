Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung: Borken - Alleinunfall auf der Hansestraße

Autofahrerin verstorben

Borken (ots)

In Borken kam es am 12. Juni 2026 auf der Hansestraße zu einem Alleinunfall (Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6293378).

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist die 86-Jährige am 14. Juni verstorben.

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