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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Ausweichmanöver verhindert Kollision - Unfallbeteiligter fährt weiter

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Helweg;

Unfallzeit: 10.06.2026, 16.45 Uhr;

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei jetzt Zeugen: Zu dem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr. Ein 71-jähriger Mann fuhr mit seinem Lkw auf der Straße Helweg in Richtung St. Sebastian. Der Fahrer fuhr seinen Angaben zufolge an einer Verengung vorbei, als ihm ein Pkw trotz der beengten Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus und touchierte dabei einen Baum. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. An der Bepflanzung und an dem Lkw entstanden Sachschäden.

Die Polizei bittet den Autofahrer oder weitere Unfallzeugen, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden.(jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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