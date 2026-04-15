POL-BOR: Stadtlohn - Zeugen für Kollision gesucht
Stadtlohn (ots)
Unfallort: Stadtlohn, Schanzring/Josefstraße;
Unfallzeit: 13.04.2026, 15.00 Uhr;
Wer hat am Montagnachmittag in Stadtlohn einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung Schanzring/Josefstraße gesehen? Diese Frage richtet das Verkehrskommissariat Ahaus an mögliche Zeugen. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 15.00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 78-Jährige mit ihrem Auto den Schanzring aus Richtung Vredener Straße und wollte nach rechts in die Josefstraße abbiegen. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit dem Pkw eines 34-Jährigen. Der Stadtlohner war auf der Josefstraße unterwegs und wollte den Schanzring in Richtung Lessingstraße queren. Hinter dem Wagen der 78-Jährigen soll sich eine unbekannte Autofahrerin befunden haben. Die Polizei bittet diese sowie weitere mögliche Zeugen, unter Tel. (02561) 9260 Kontakt mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Ahaus aufzunehmen. (to)
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