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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Feiern mit Fahrtwind: Schulabsolventen nehmen's (zu) locker mit der Verkehrssicherheit

Bad Kreuznach (ots)

Am Nachmittag des 23.03.2026 zogen mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet von Bad Kreuznach die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Mehrere Fahrzeuginsassen befanden sich hierbei in geöffneten Fenstern auf den Fensterrahmen der Fahrzeuge, um das Bestehen des Abiturs gemeinsam zu feiern.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrollen erfolgten neben einigen Verwarnungen auch verkehrserzieherische Gespräche durch die eingesetzten Polizeikräfte, indem die diesjährigen Absolventen des Abiturs auf die Gefahren ihres Verhaltens aufmerksam gemacht wurden.

Gerade solche spontanen Aktionen im Straßenverkehr führen zu einem erheblichen Risiko für die Fahrzeuginsassen selbst, aber auch für andere Verkehrsteilnehmende. Die Polizei bittet daher aus Sicherheitsgründen, bei künftigen Feierlichkeiten von solch einem Verhalten abzusehen.

Trotz des Vorfalls zeigt die Polizei Verständnis für die Freude über den Abschluss eines solch wichtigen Lebensabschnittes und gratuliert allen diesjährigen Schulabsolventen. Feiern sie diesen besonderen Moment ihres Lebens - aber sicher und verantwortungsbewusst.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach
POK Mattern

Telefon: 0671/8811-200
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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