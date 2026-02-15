PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Pkw gegen Laterne und Baum geprallt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Heerweg;

Unfallzeit: 14.02.2026, 18.05 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der 80-Jährige hatte gegen 18.05 Uhr den Heerweg in Richtung Ochtruper Straße befahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte zunächst gegen eine Laterne und anschließend gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den Gronauer in ein Krankenhaus. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

