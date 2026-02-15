POL-BOR: Gronau - Mit Pkw gegen Laterne und Baum geprallt
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Heerweg;
Unfallzeit: 14.02.2026, 18.05 Uhr;
Schwere Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der 80-Jährige hatte gegen 18.05 Uhr den Heerweg in Richtung Ochtruper Straße befahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte zunächst gegen eine Laterne und anschließend gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den Gronauer in ein Krankenhaus. (to)
