Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger aus Südlohn

Südlohn (ots)

Die Kreispolizeibehörde Borken bittet um Unterstützung bei der Suche nach einer vermissten Person.

Die Öffentlichkeitsfahndung samt einem Foto ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/193103

