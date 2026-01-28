PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger aus Südlohn

Südlohn (ots)

Die Kreispolizeibehörde Borken bittet um Unterstützung bei der Suche nach einer vermissten Person.

Die Öffentlichkeitsfahndung samt einem Foto ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/193103

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

