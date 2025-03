POL-BOR: Bocholt - Motorradfahrer schwer verletzt

Velen (ots) - Tatort: Velen, Rekener Straße; Tatzeit: 27.03.2025, zwischen 10.10 Uhr und 10.40 Uhr; Eine Handtasche mit einer Geldbörse gestohlen hat ein Unbekannter am Donnerstagmorgen in Velen aus einem geparkten Auto. Dazu kam es zwischen 10.10 Uhr und 10.40 Uhr an der Rekener Straße, Ecke Vennweg. Der Täter beschädigte eine Scheibe, um an seine Beute zu kommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 ...

