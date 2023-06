Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Mutmaßlich blaue Papiertonne in Brand gesetzt

Südlohn-Oeding (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Mühlenweg;

Tatzeit: 24.06.2023, 02.30 Uhr;

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein blauer Kunststoffbehälter für Altpapier in der Nacht zum Samstag in Brand. Zu dem Geschehen auf dem Gelände eines Getränkemarktes am Mühlenweg in Südlohn-Oeding kam es gegen 02.30 Uhr. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf neben der Tonne gelagerte Holzpaletten und im weiteren Verlauf auf ein Gebäude verhindern. Eine Zeugin schilderte, dass zwei helle Fahrzeuge zur Brandzeit mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Jakobistraße fortgefahren seien. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell