Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Trotz hohen Sachschadens nur eine Leichtverletzte

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Kreisstraße 24 (Westfalenring); Unfallzeit: 09.01.2023, 16.20 Uhr;

Eine Leichtverletzte sowie rund 40.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Auffahrunfalls am Montag in Stadtlohn. Gegen 16.20 Uhr wollte ein 76 Jahre alter Autofahrer aus Richtung Breul kommend vom Westfalenring nach links auf die Straße Am Esch abbiegen. Dieses erkannte eine 32-jährige Autofahrerin aus Stadtlohn zu spät und fuhr auf den verkehrsbedingt wartenden Stadtlohner auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen des 76-Jährigen in das entgegenkommende Fahrzeug des eines 25 Jahre alten Mannes aus Stadtlohn. Die Fahrt für die 32-Jährige endete im Straßengraben. Die Leichtverletzte brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme musste die Kreisstraße 24 gesperrt werden. (db)

