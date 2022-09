Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl

Raesfeld (ots)

Tatzeit: zwischen 22.09.2022, 22:00 Uhr, und 23.09.2022, 06:15 Uhr;

Tatort: Raesfeld-Erle, Lechtenbrink

Waren und Werkzeuge erbeutet haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Raesfeld-Erle. Die Täter waren in die Räumlichkeiten an der Straße Lechtenbrink eingedrungen, indem sie sich an einem Fenster zu schaffen machten. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher Lebensmittel sowie einen Werkzeugkoffer und eine Kettensäge. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell