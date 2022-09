POL-BOR: Ahaus - Alkoholisierte Autofahrerin von Zeugin gemeldet

Bocholt (ots) - Tatzeit: 21.09.2022, 23:05 Uhr; Tatort: Bocholt, Werther Straße Die Blechverkleidung ausgebeult, eine Klappe offen stehend: Unbekannte haben am Mittwoch gegen 23.05 Uhr in Bocholt einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Die Täter stahlen die Geldkassette aus dem Gerät, das an einer Hauswand an der Werther Straße befestigt war. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter ...

