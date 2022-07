Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bagger ausgebrannt

Borken (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 03.07.2022, wurde der Polizei gegen 05.15 Uhr ein brennender Bagger auf der Straße Am Dykhuser Baum gemeldet. Die Feuerwehr löschte das in Vollbrand stehende Fahrzeug. Erst vor einer Woche war auf derselben Straße ein Pkw in Brand geraten. In beiden Fällen ist Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

