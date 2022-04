Raesfeld (ots) - Entwendet haben Unbekannte das Mobiltelefon einer Frau in Raesfeld. Sie hatte sich am Donnerstag gegen 20.45 Uhr als Kundin in einem Verbrauchermarkt an der Leinenweberstraße aufgehalten, als es zu der Tat kam. Das Handy hatte sich in der Handtasche befunden, die im Einkaufswagen lag. Zum fraglichen Zeitpunkt befanden sich zwei Männer in dem Geschäft in ihrer unmittelbaren Nähe. Beide waren circa 20 ...

mehr