POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Gartenhütte geht in Flammen auf

Sulz (ots) - Rund 20.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Montagabend in der Stuttgarter Straße an zwei Autos entstanden. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines BMW kam aus Richtung Oberndorf und wollte an einer Einbuchtung kurz vor Ortsende Sulz wenden. Als er auf die Straße wieder einbog, kollidierte er mit einer 22-jährigen VW-Fahrerin, die von links kam und nicht mehr ...

mehr