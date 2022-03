Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mobiltelefone entwendet

Borken (ots)

Unbekannte haben in Borken aus einem Geschäft drei Smartphones entwendet. Die Täter brachten die Mobiltelefone der Marken Xiaomi und Samsung am Freitag zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr unbemerkt an sich. Das Geschehen spielte sich in einem Shop im Einkaufszentrum Vennehof ab. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell