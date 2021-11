Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Geöffnete Autotür prallt gegen vorbeifahrenden Lkw

Heiden (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines Milchtransporters - das Fahrzeug war am Mittwoch in Heiden an einem Unfall beteiligt, von dem der Fahrer vielleicht nicht einmal etwas mitbekommen hat. Das Geschehen spielte sich gegen 18.35 Uhr auf der Bahnhofstraße ab: Eine Autofahrerin hatte dort ihren Pkw geparkt und war gerade ausgestiegen - die geöffnete Tür hielt sie noch in der Hand. In diesem Moment fuhr ihren Angaben zufolge der Milchtransporter in Richtung Marbeck an ihr vorbei. Dies sei so eng geschehen, dass der Luftsog des Transporters ihr die Autotür aus den Händen gerissen habe und gegen den Anhänger gestoßen sei. Die Polizei bittet den Lkw-Fahrer sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell