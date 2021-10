Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Pedelecfahrer stürzt alkoholisiert in Graben

Raesfeld (ots)

In der Nacht zum Sonntag verletzte sich ein 18-jähriger Pedelecfahrer aus Borken auf der Homerstraße leicht. Er war gegen 01:30 Uhr nach rechts von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt. Zeugen hatten den Vorfall bemerkt, dem jungen Mann aufgeholfen und den Notruf verständigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf über 2 Promille schließen ließ. Rettungskräfte brachten den jungen Mann mit einem Rettungswagen in das Borkener Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

