Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Einbrecher scheitert

Rhede-Vardingholt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag, 14.00 Uhr, versuchte ein noch unbekannter Täter in eine Gaststätte an der Hauptstraße einzubrechen. Es gelang ihm weder die Eingangstür noch ein Fenster aufzuhebeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

