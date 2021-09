Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden/Ahaus - Kurve geschnitten

Auto im Graben

Vreden/Ahaus (ots)

Er sei in den Graben ausgewichen, da ihm ein Wagen auf seiner Spur entgegengekommen sei, gab ein Autofahrer bei der Unfallaufnahme am Sonntagabend an. Gegen 21.45 Uhr sei er auf der Kreisstraße 63 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ottenstein unterwegs gewesen, schilderte der 23 Jahre alte Ahauser. An der Einmündung der Kreisstraße 19 sei es zu der brenzligen Situation gekommen. Der Unbekannte habe seine Fahrt mit einem dunklen Kombi in Richtung Vreden fortgesetzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 1.000 Euro. Der Fahrer des Kombi hat den Unfall möglicherweise nicht bemerkt. Die Polizei bittet ihn, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus zu wenden: Tel. (02561) 9260.

