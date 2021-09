Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer missachtet Vorfahrt

Flucht nach Unfal

Ahaus (ots)

Ein Unbekannter ist in Ahaus in einen Kreisverkehr eingefahren, obwohl sich dort vorfahrtberechtigter Verkehr befunden hat. Um eine Kollision mit dem aus der Straße Am Kalkbruch kommenden Wagen zu verhindern, wich ein 43-Jähriger aus und stieß mit einen Laternenmast zusammen. Der Fahrer des schwarzen oder anthrazitfarbenen neueren VWs setzte seine Fahrt in Richtung Wüllen fort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zu dem Geschehen am Krankenhauskreisverkehr kam es am Sonntag gegen 13.55 Uhr. Der Schaden wird auf insgesamt rund 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell