Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Fensterscheibe an Grundschule beschädigt

GescherGescher (ots)

Mit einem Stein haben Unbekannte eine Scheibe an einer Schule in Gescher eingeworfen. Auf dem Gelände am Borkener Damm hinterließen die Täter geleerte kleine Schnapsflaschen sowie abgebrannte Feuerwerkskörper. Das Geschehen trug sich zwischen Dienstag, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 08.00 Uhr, zu. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

