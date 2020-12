Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrerin angefahren

VredenVreden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 22-Jährige am Mittwoch in Vreden erlitten. Die Vredenerin war gegen 05.55 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Max-Planck-Straße aus Richtung Winterswyker Straße kommend in Richtung Rudolf-Diesel-Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Max-Planck-Straße/Otto-Hahn-Straße wechselte sie von der Fahrbahn auf den linksseitigen Gehweg. Die Otto-Hahn-Straße beabsichtigte sie zu überqueren. Dabei wurde sie von einem von rechts kommenden 19-Jährigen erfasst. Der Autofahrer aus Ahaus war auf der Otto-Hahn-Straße aus Richtung Ringstraße kommend in Richtung Von-Siemens-Straße unterwegs. Die Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 2.500 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell