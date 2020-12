Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Pfeifenrauch löst Alarm aus

VelenVelen (ots)

Vermutlich der Qualm aus einer Wasserpfeife hat am Mittwoch ersten Erkenntnissen zufolge in Velen einen Feuerwehreinsatz nach sich gezogen. Rauch hatte gegen 08.50 Uhr einen Brandmelder in der kommunalen Unterkunft am Mallißer Ring ausgelöst. Kräfte der Velener Feuerwehr gingen der Quelle des Alarms auf den Grund: Dieser war in einer der Wohnungen im ersten Obergeschoss der Asylbewerberunterkunft ausgelöst worden. Menschen kamen nicht zu Schaden, ebenso wenig das Gebäude.

