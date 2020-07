Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ölschlauch gerissen

Bühl (ots)

Ersten Erkenntnissen zufolge sorgte ein gerissener Ölschlauch an einem Audi am Sonntagabend für einen folgenden Fahrzeugbrand und Reinigungsarbeiten auf der L85. Der Lenker des Wagens war kurz vor 20 Uhr auf der Landstraße in Richtung Bühl unterwegs, als der Schlauch beim Durchfahren des Kreisverkehrs zur Südfahrbahn der A5 offenbar platzte und der Audi-Lenker die Ausfahrt in Richtung Oberbruch nahm. Der dann in Brand geratene Wagen konnte durch die Insassen selbst gelöscht werden. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Während der Fahrbahnreinigung wurde der Verkehr von den Beamten des Polizeireviers Bühl geregelt.

