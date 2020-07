Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Vreden (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 03.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer auf der Wüllener Straße in Höhe eines Verbindungsweges zur Remondisstraße. Ein noch unbekannter Fahrradfahrer war aus dem Verbindungsweg gekommen und mit einem 17-jährigen Vredener zusammen gestoßen, der die Wüllener Straße befahren hatte. Der unbekannte Fahrradfahrer klagte über Schmerzen, fuhr aber weiter, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Bei dem Unfall war dem 17-Jährigen ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 - 30 Jahre alt, dunkelblonde bis schwarze an den Seiten kurzrasierte Haare, Dreitagebart, westeuropäisches äußeres Erscheinungsbild. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell