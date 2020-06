Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Schamverletzend gezeigt

Rhede (ots)

In schamverletzender Weise hat sich am Dienstag ein Mann in Rhede einer Spaziergängerin gezeigt. Das Geschehen spielte sich gegen 06.50 Uhr auf dem Ravenweg ab. Die Frau war auf dem Waldweg unterwegs, als sie an einem Mann vorbeikam, der auf einer Bank saß. Sie ging ein Stück weiter, schaute zurück und sah ihren Angaben zufolge, wie der Unbekannte nun auf dem Weg gestanden habe, in ihre Richtung geschaut und an sich sexuelle Handlungen vorgenommen habe. Die Spaziergängerin habe sich schnell entfernt, um der Situation zu entkommen. Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er sei circa 20 bis 30 Jahre alt gewesen, etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, besaß eine dickliche Statur und hatte kurze helle Haare. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Jacke mit grünen Streifen und einer blauen Jeggings, eine Leggings in der Aufmachung einer hautengen Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

