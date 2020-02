Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht gefahren

Beifahrerin im Besitz von Marihuana

Gronau (ots)

Positiv auf den Cannabiswirkstoff THC schlug ein Drogentest bei einem Autofahrer in Gronau an. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) stoppten den 24-Jährigen Sonntagabend im Stadtgebiet. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten zum Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein. Da bei der Beifahrerin Marihuana gefunden wurde, muss sich diese zudem mit den Folgen eines Strafverfahrens wegen Einfuhrschmuggel auseinandersetzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Wer im Drogenrausch Auto fährt, gefährdet sich und andere. Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen treten schon nach dem Konsum geringer Mengen auf - damit steigt die Gefahr eines Unfalls. Das Autofahren unter Einfluss illegaler Drogen zieht auch rechtliche Folgen nach sich: Es stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die eine Geldbuße von bis zu 1.500 Euro und ein Fahrverbot von bis zu drei Monaten nach sich ziehen kann. Hinzu kommen zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei". Begeht der berauschte Autofahrer einen Fahrfehler, gefährdet andere Verkehrsteilnehmer oder verursacht einen Unfall, so handelt es sich um eine Straftat. Das Strafgesetzbuch sieht dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und Geldstrafen vor.

