Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Navi und Autoradio entwendet

Gronau (ots)

Ein Navigationssystem, ein Autoradio mit CD-Wechslerfunktion und eine Winterjacke der Marke "Wellensteyn" haben Unbekannte aus einem verschlossenen Auto gestohlen. Durch gewaltsames Hebeln öffneten die Täter die Beifahrertür und machten Beute. Der betroffene Pkw stand in der Zeit zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Montag, 08.30 Uhr, an der Bischof-Hölting-Straße in Gronau. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gronau entgegen: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell