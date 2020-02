Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Wohnung

Gronau (ots)

Gewaltsam in eine Wohnung am Spinnerweg in Gronau eingedrungen sind Unbekannte am Montag. In der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 13.30 Uhr durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gronau entgegen: Tel. (02562) 9260.

