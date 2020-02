Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Versuchter Einbruch in Metallfabrik

Stadtlohn (ots)

Insgesamt drei Firmenhallen einer Metallfabrik in Stadtlohn versuchten Unbekannte in der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 20.00 Uhr, aufzubrechen. Zuvor sind sie auf unbekannte Art und Weise auf das Firmengelände an der David-Roentgen-Straße gelangt. Zumindest aus den betroffenen Hallen wurde nichts entwendet. Ob möglicherweise sonstiges Diebesgut erlangt wurde, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

