Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Ohne Versicherungsschutz und mit gefälschten Kennzeichen einen Unfall verursacht

Gescher (ots)

Im Straßengraben hat am Dienstag gegen 18.55 Uhr ein beschädigtes Auto gelegen. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Der graue VW Golf lag im Graben der Straße Tungerloh-Cappellen / Alte Coesfelder Straße zwischen Stockum und der BAB31. Am Unfallwagen waren falsche Kennzeichen angebracht und er war nicht zugelassen. Polizeibeamte stellten das Fahrzeug sicher. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

