Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall

Zwei Leichtverletzte

Borken (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag in Borken dar. Ein 27-jähriger Raesfelder hat mit seinem Wagen gegen 15.40 Uhr die Straße Helweg in Richtung Westenborkener Straße befahren. Er überquerte die Weseler Straße und übersah hierbei eine von rechts kommende 18-jährige Autofahrerin aus Hamminkeln. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten die beiden Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

