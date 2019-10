Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter gesucht

Bocholt (ots)

Am Dienstag befuhr ein Autofahrer aus Bocholt gegen 17.45 Uhr den Burloer Weg in Richtung Innenstadt, als er plötzlich ein lautes Geräusch hörte. Der Bocholter hielt kurz darauf an und stellte fest, dass die Abdeckung seines rechten Außenspiegels abgebrochen war. Er fand weder die Abdeckung noch ein beschädigtes Fahrzeug und meldete den Vorfall bei der Polizei. Sollte ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt worden sein, kann sich der Geschädigte beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 melden.

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

