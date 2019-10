Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auseinandersetzung mit Baseballschläger und Messer

Rhede (ots)

Am Dienstagabend beobachteten Zeugen gegen 18.20 Uhr auf der Neustraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der auch ein Baseballschläger eingesetzt wurde.

Drei Männer entfernten sich in einem Pkw, der anhand der Zeugenaussagen kurze Zeit später durch die Polizei angehalten werden konnte. In dem Pkw saßen drei junge Männer aus Rhede im Alter von 17, 18 und 20 Jahren. Der 17-Jährige wies eine blutende Verletzung im Bauchbereich auf und gab an, bei der Auseinandersetzung von einem 23-jährigen Mann aus Rhede mit einem Küchenmesser verletzt worden zu sein. Dieser sei in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen.

Der 23-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen, wo auch das Tatmesser sichergestellt werden konnte.

Nach übereinstimmenden Angaben ist Ausgangspunkt der Streitigkeit eine geringe Bargeldschuld. Den eigentlichen Hergang der Auseinandersetzung schildern die Beteiligten unterschiedlich, so dass weitere Zeugen gebeten werden, sich bei der Kripo in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

Der 17-Jährige wurde im Krankenhaus ambulant behandelt, der 23-Jährige musste nicht medizinisch betreut werden.

Alle Beteiligten wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Ermittlungen in dem Strafverfahren dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell