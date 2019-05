Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin erfasst

Ahaus (ots)

Leicht verletzt worden ist eine 48 Jahre alte Radfahrerin am Mittwoch bei einem Unfall in Ahaus: Die Ahauserin war gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg am Adenauerring in Richtung Vredener Dyk unterwegs, als ein 33-jähriger mit seinem Wagen vom Gelände einer Tankstelle auf den Adenauerring einbiegen wollte. Dabei erfasste der Ahauser die Radfahrerin. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

