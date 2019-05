Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit Motorrad aus der Kurve getragen

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Vreden erlitten. Der 26-Jährige war gegen 19.25 Uhr auf der Vredener Straße in Richtung Vreden unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Vredener prallte gegen die Schutzplanke und zwei Verkehrszeichen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.400 Euro.

