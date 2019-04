Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

37671 Höxter (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei in Höxter, Tel. 05271 9620, um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Montag, 01.04.2019, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 02.04.2019, 12:50 Uhr, wurde ein Opel Corsa in der Straße Krummer Acker beschädigt. Das Fahrzeug stand geparkt im Bereich des Hauses Nr. 14 und wurde offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beträgt 1500 Euro./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell