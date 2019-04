Kreispolizeibehörde Borken

Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Borken (ots)

Eine 58-jährige Autofahrerin aus Borken hatte am Freitag, zwischen 13.00 und 13.30 Uhr, die Robert-Koch-Straße befahren. Sie gab an, dass sie beim Passieren einer Engstelle (Höhe Kindergarten) ein Geräusch hörte, aber beim Nachsehen in der nächsten Querstraße keine Beschädigung an ihrem Fahrzeug feststellen konnte. Erst zu Hause habe sie am rechten Außenspiegel einen Schaden bemerkt. Ein möglicherweise beschädigtes, geparktes Fahrzeug konnte sie am Unfallort nicht mehr ausfindig machen und suchte daraufhin die Polizeiwache auf.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Halter oder die Halterin eines dadurch beschädigten Fahrzeugs sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden.

