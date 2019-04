Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken/Bocholt - Außenspiegel abgetreten

Borken/Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag beschädigten bisher unbekannte Täter mehrere geparkte Fahrzeuge in Bocholt und Borken-Gemen. Vermutlich traten die Täter in den bisher sieben bekannten Fällen die Außenspiegel der Fahrzeuge ab. Betroffen waren fünf Wagen auf der Feldstiege in Borken-Gemen. Gleiches Vorgehen auch in Bocholt auf der Drostenstraße und auf der Straße "Auf dem Schendorn".

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0) oder an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

