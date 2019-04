Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf der Leopoldstraße

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen VW Polo auf der Leopoldstraße. Der Geschädigte stellte am Sonntagmorgen einen Unfallschaden auf der rechten Fahrzeugseite in einer Höhe von etwa 800 Euro fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden.

